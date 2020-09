Półfinał konkursu PropTech Festival 2020, skierowanego do twórców innowacyjnych technologii dla nieruchomości. To tu twórcy takich rozwiązań, wyselekcjonowanych z kilkudziesięciu zgłoszeń, które napłynęły do organizatora plebiscytu – Grupy PTWP, wydawcy PropertyNews.pl i PropertyDesign.pl, zaprezentują się przed publicznością Property Forum 2020 oraz Jury PropTech Festival 2020. Zwycięzcy zostaną wybrani na podstawie sumy głosów oddanych w głosowaniu na portalach PropertyNews.pl i PropertyDesign.pl oraz ocen Jury przyznanych za prezentacje. Finał PropTech Festival 2020 odbędzie podczas Gali Prime Property Prize 2020, w trakcie której zostaną ogłoszeni autorzy trzech najlepszych technologii i rozwiązań.